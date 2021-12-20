Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ardından patladı: Derbini de al git!

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Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftası Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne oldu. Kadıköy'deki maçta ev sahibi ekip iki kez öne geçmesine rağmen ezeli rakibine yakalandı. 2-2 sona eren dev karşılaşmanın ardından spor yazarlarının görüşleri şöyle...