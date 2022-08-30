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Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu!

Spor 30.08.2022, 16:04
Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu!
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Sarı lacivertliler sezon başında kadrosuna kattığı Tiago Çukur Belçika 2. Lig ekiplerinden FC Dender'e transfer oldu. Fenerbahçe de transferi resmen açıkladı. İşte detaylar...