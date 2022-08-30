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3. Sayfa
Röportaj
Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu!
Spor
30.08.2022, 16:04
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Sarı lacivertliler sezon başında kadrosuna kattığı Tiago Çukur Belçika 2. Lig ekiplerinden FC Dender'e transfer oldu. Fenerbahçe de transferi resmen açıkladı. İşte detaylar...
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#vaka sayısı
#Galatasaray
#ermenistan
#yekta saraç
#Yıldırım Bayezid
#Donald Trump
#milletvekili
#Anma
#Strasbourg
#Beykoz Sarıyer
#Meteoroloji
#sergi
#Audi
#Şanlıurfa
#Hal yasası
#Korsan
#Senegal
#başkanlık
#ingiltere
#Ali Yerlikaya
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