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Fenerbahçe-Antwerp maçının izlenebileceği şifresiz kanallar

Spor 21.10.2021, 16:41
Fenerbahçe-Antwerp maçının izlenebileceği şifresiz kanallar
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UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe'yle Antwerp arasında oynanacak müsabaka Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.