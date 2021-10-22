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Felipe Melo'da işlem tamam! Forma numarası...

Spor 22.10.2021, 09:04
Felipe Melo'da işlem tamam! Forma numarası...
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Galatasaray, efsanesine kavuşuyor. Brezilya basınından UOL Esporte; 38 yaşındaki futbolcunun ocak ayında sarı-kırmızılı formayı tekrar giyeceğini duyurmuştu. Çıkan haber üzerine Galatasaray taraftarları heyecanlanırken, dün bir bomba daha patladı.