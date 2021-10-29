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Feghouli'den Galatasaray'a iyi haber: Türk oluyor

Spor 29.10.2021, 21:47
Feghouli'den Galatasaray'a iyi haber: Türk oluyor
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Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Feghouli, Türk vatandaşlığı alabilmek için başvuru yapacak. Eğer kabul edilirse Türkiye'de yerli statüde forma giyebilecek.