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F.Bahçe'de yabancı krizi! Jorge Jesus'tan dev neşter

Spor 04.08.2022, 11:15
F.Bahçe'de yabancı krizi! Jorge Jesus'tan dev neşter
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe'de hedef UEFA AVrupa Ligi gruplarına kalmak.