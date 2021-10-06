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Fatih Terim’in kızı Merve Terim acı haberi paylaştı

Genel 06.10.2021, 10:30
Fatih Terim’in kızı Merve Terim acı haberi paylaştı
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim, karnındaki bebeğini kaybettiğini açıkladı. Merve Terim, duygularını anlatan bir yazı paylaştı.