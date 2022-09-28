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Fatih Terim suskunluğunu bozdu!

Spor 28.09.2022, 12:18
Fatih Terim suskunluğunu bozdu!
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Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, İstanbul'da katıldığı etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu.