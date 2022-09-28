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3. Sayfa
Röportaj
Fatih Terim suskunluğunu bozdu!
Spor
28.09.2022, 12:18
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Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, İstanbul'da katıldığı etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu.
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#çevre
#abd
#uzay
#Yunanistan
#rastgele test
#bergen filmi
#prizma
#Yozgat
#yekta saraç
#Meral Akşener
#İsviçre
#Ömer Çelik
#duygu karayel
#Ben Wallace
#rita wilson
#doğan özlem
#fetö
#Orman
#iddia
#katolik
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