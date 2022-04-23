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Fatih Terim sürprizi! Yeni takımı...

Spor 23.04.2022, 15:55
Fatih Terim sürprizi! Yeni takımı...
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Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminin görevine son verdiği Fatih Terim'le ilgili son dakika haberleri geliyor.