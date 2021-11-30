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Fatih Terim onay verdi! Süper Lig'in yıldızı ocakta Galatasaray'a

Spor 30.11.2021, 12:35
Fatih Terim onay verdi! Süper Lig'in yıldızı ocakta Galatasaray'a
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Ocak tranafer döneminde orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine flaş bir isim geldi..