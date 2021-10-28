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Fatih Terim kararını verdi: Toplar onda

Spor 28.10.2021, 22:17
Fatih Terim kararını verdi: Toplar onda
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş maçında kaçan penaltı sonrası işi daha sıkı tutacak.