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Fatih Terim kararını verdi! Takımdan gönderiyor

Spor 24.11.2021, 13:31
Fatih Terim kararını verdi! Takımdan gönderiyor
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Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray devre arası transfer döneminde takıma takviye yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılarda bununla birlikte yabancı kontenjanının açılması için bazı isimler gönderilecek.