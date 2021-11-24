Fatih Terim kararını verdi! Takımdan gönderiyor

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Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Galatasaray devre arası transfer döneminde takıma takviye yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılarda bununla birlikte yabancı kontenjanının açılması için bazı isimler gönderilecek.