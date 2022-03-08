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Fatih Terim'in prenslerine şok! Torrent 7 isim için 'yetersiz' dedi

Spor 08.03.2022, 15:40
Fatih Terim'in prenslerine şok! Torrent 7 isim için 'yetersiz' dedi
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Galatasaray'ın İspanyol çalıştırıcısı Domenec Torrent'in Morutan, Cicaldau, Barış, Boey, Berkan, Halil ve Alpaslan' ı Galatasaray seviyesinde görmediği ortaya çıktı.