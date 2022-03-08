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3. Sayfa
Röportaj
Fatih Terim'in prenslerine şok! Torrent 7 isim için 'yetersiz' dedi
Spor
08.03.2022, 15:40
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Galatasaray'ın İspanyol çalıştırıcısı Domenec Torrent'in Morutan, Cicaldau, Barış, Boey, Berkan, Halil ve Alpaslan' ı Galatasaray seviyesinde görmediği ortaya çıktı.
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#Stephen Twitty
#Muriel
#İbadi
#saadet partisi
#Uluslararası Emmy Ödülleri
#Teknik Direktör
#BUDO
#derya yanık
#Ethem Sancak
#fabrika sabhipleri
#Avlu 28 bölüm izle
#Rıdvan Dilmen
#rusya
#operasyon
#Tuğçe Saatman
#Ukrayna
#ulaşım
#filyos
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