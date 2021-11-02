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3. Sayfa
Röportaj
Fatih Terim'in maaşı açıklandı
Spor
02.11.2021, 18:47
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Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Fatih Terim'in aldığı yıllık ücreti açıkladı.
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#vefat
#abd
#final
#Dolar
#meyve
#Boşanma
#koronavirüs
#Trabzonspor
#Adana Demirspor
#Rıdvan Dilmen
#Zülfü Livaneli
#Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#UEFA Avrupa Ligi
#Vedat Muriqi
#eş
#Bursaspor
#SGK
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Sinan Narin
#Adam Szalai
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