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Fatih Terim'in maaşı açıklandı

Spor 02.11.2021, 18:47
Fatih Terim'in maaşı açıklandı
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Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Fatih Terim'in aldığı yıllık ücreti açıkladı.