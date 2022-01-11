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Fatih Terim Galatasaray’dan ayrıldı, kızlarından paylaşımlar geldi

Genel 11.01.2022, 10:33
Fatih Terim Galatasaray’dan ayrıldı, kızlarından paylaşımlar geldi
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Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, dün sabah saatlerinde Galatasaray ile yollarını ayırmıştı.