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3. Sayfa
Röportaj
Fatih Terim Galatasaray’dan ayrıldı, kızlarından paylaşımlar geldi
Genel
11.01.2022, 10:33
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Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim, dün sabah saatlerinde Galatasaray ile yollarını ayırmıştı.
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