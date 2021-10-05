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Fatih Terim forvet hattında değişikliğe gidiyor! İşte yeni sistem mesajı

Spor 05.10.2021, 11:11
Fatih Terim forvet hattında değişikliğe gidiyor! İşte yeni sistem mesajı
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Fatih Terim, Çaykur Rizespor karşısında üç forvetini de kullanırken oyuncuların performansından memnun kaldığını söyledi.