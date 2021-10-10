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Röportaj
Fatih Terim Fenerbahçeli eski genç oyuncunun peşinde
Spor
10.10.2021, 19:02
1/7
Galatasaray'da Yedlin ile yollarını ayırmayı planlayan Fatih Terim Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen Ramazan Civelek'i transfer etmek istiyor.
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#vefat
#Dolar
#Adana Demirspor
#abd
#final
#meyve
#Bingöl Devlet Hastanesi
#koronavirüs
#Bursaspor
#UEFA Avrupa Ligi
#Trabzonspor
#eş
#Boşanma
#Emre Bol
#Sıfır Bir 5 sezon 8 bölüm tek parça izle
#gözlem noktaları
#genç anadolu partisi
#Novartis
#gerginlik
#kayyum