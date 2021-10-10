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Fatih Terim Fenerbahçeli eski genç oyuncunun peşinde

Spor 10.10.2021, 19:02
Fatih Terim Fenerbahçeli eski genç oyuncunun peşinde
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Galatasaray'da Yedlin ile yollarını ayırmayı planlayan Fatih Terim Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen Ramazan Civelek'i transfer etmek istiyor.