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Fatih Terim'den Mostafa Mohamed açıklaması

Spor 20.10.2021, 19:46
Fatih Terim'den Mostafa Mohamed açıklaması
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Yarın oynanacak Lokomotif Moskova maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.