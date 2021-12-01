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Fatih Terim'den flaş forvet kararı! Pazarlıklar başlıyor...

Spor 01.12.2021, 10:10
Fatih Terim'den flaş forvet kararı! Pazarlıklar başlıyor...
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Galatasaray'da yaklaşan Ocak transfer dönemi öncesi hareketli saatler yaşanıyor.