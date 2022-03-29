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3. Sayfa
Röportaj
Fatih Terim çok istiyordu! Galatasaray'a transfer müjdesi
Spor
29.03.2022, 16:10
1/9
Galatasaray'da idarecilerin uzun süredir orta saha pozisyonuna transfer etmek istediği başarılı futbolcuyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılıların uzun süredir peşinde olduğu tecrübeli futbolcunun kulübü, transfer için izin verdi.
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#ING
#Daniella Pick
#Bob Enyart
#koyun
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#st johnstone
#Aykut Kocaman
#Formula 1
#Vedat Muriqi
#Uluslararası Emmy Ödülleri
#kayıp
#asboğa gölü
#yeşilay
#Kürk
#Sıfır Bir 5 sezon 5 bölüm sansürsüz izle
#Piyasa
#Grip ve soğuk algınlığı aynı mı
#İdam
#Soylu
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