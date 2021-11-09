EYT'lilerin heyecanla beklediği 5'li formül masada

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Yaklaşan seçimlerden önce EYT sorunu çözmek için hükümet 5'li formül üzerine çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca memurlar için 3600 ek gösterge soruna çözüme kavuşturulacak. Asgari ücret zammının yüzde 30'u bulabileceği ifade ediliyor.