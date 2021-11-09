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3. Sayfa
Röportaj
EYT'lilerin heyecanla beklediği 5'li formül masada
Genel
09.11.2021, 10:22
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Yaklaşan seçimlerden önce EYT sorunu çözmek için hükümet 5'li formül üzerine çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca memurlar için 3600 ek gösterge soruna çözüme kavuşturulacak. Asgari ücret zammının yüzde 30'u bulabileceği ifade ediliyor.
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#vefat
#artış
#Adana Demirspor
#Dolar
#Bingöl Devlet Hastanesi
#koronavirüs
#Rıdvan Dilmen
#meyve
#Boşanma
#UEFA Avrupa Ligi
#Bursaspor
#abd
#final
#Trabzonspor
#Zülfü Livaneli
#eş
#Vedat Muriqi
#gazeteci
#GS
#deplasman taraftarı
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