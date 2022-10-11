banner38

EYT bekleyenler için kritik hesaplama

Genel 11.10.2022, 11:24
EYT bekleyenler için kritik hesaplama
1/15

Milyonlarca kişinin beklediği emeklilikte yaşa takılanlara yönelik çalışma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra taslak halinde aralık ayında Meclis'e gelecek.