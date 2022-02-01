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Evlilik teklifi almıştı! Hadise, Mehmet Dinçerler'i takipten çıkardı

Genel 01.02.2022, 10:01
Evlilik teklifi almıştı! Hadise, Mehmet Dinçerler'i takipten çıkardı
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3 milyonluk yüzükle evlilik teklifi alan Hadise, Mehmet Dinçerler'i Instagram hesabından takipten çıktı.