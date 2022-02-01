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Evlilik teklifi almıştı! Hadise, Mehmet Dinçerler'i takipten çıkardı
Genel
01.02.2022, 10:01
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3 milyonluk yüzükle evlilik teklifi alan Hadise, Mehmet Dinçerler'i Instagram hesabından takipten çıktı.
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#balık
#teyze
#KKTC Maliye Bakanı
#polis
#yaşlı adam
#dolar-Euro
#uçuş
#Halk
#Gezi
#Twitter
#BiDünya Çizgiyle Sezai Karakoç
#Fedai Baran
#klasik film
#Arouna Kone
#abd
#Kızılay
#KKTC
#aşağıpınar mevki
#hatice uysal
#Ünal Dinar
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