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Evladını kaybeden Hümeyra'dan yürek burkan söz: 'Bin yaşıma geldim'

Genel 06.10.2021, 13:30
Evladını kaybeden Hümeyra'dan yürek burkan söz: 'Bin yaşıma geldim'
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Oğlu Sadık Bigat'ı ani bir şekilde kaybeden ünlü oyuncu Hümeyra, Nişantaşı'nda kameralara yakalandı.