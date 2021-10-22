banner38

Evinde ölü bulunmuştu! Katili bakın kim çıktı

Genel 22.10.2021, 11:52
Evinde ölü bulunmuştu! Katili bakın kim çıktı
1/8

Adana'da 4 gün önce evinde öldürülmüş halde bulunan 30 yaşındaki kişinin katili 20 yaşındaki kardeşi çıktı.