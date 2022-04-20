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Ev sahibi ve emlakçılara kötü haber!

Genel 20.04.2022, 10:19
Ev sahibi ve emlakçılara kötü haber!
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Kira fiyatlarıyla ilgili yazı kaleme alan Sabah yazarı Dilek Göngör, ev sahibi ve emlakçının fırsatçılık yaparak piyasayı bozduğunu belirtti. Sabah yazarı Dilek Göngör Hukuksal açıdan bunun suç olduğunu yazdı.