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3. Sayfa
Röportaj
Ev sahibi ve emlakçılara kötü haber!
Genel
20.04.2022, 10:19
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Kira fiyatlarıyla ilgili yazı kaleme alan Sabah yazarı Dilek Göngör, ev sahibi ve emlakçının fırsatçılık yaparak piyasayı bozduğunu belirtti. Sabah yazarı Dilek Göngör Hukuksal açıdan bunun suç olduğunu yazdı.
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#yazar
#vefat
#kamu hizmetleri
#Piyanist
#Kütahya
#Prof. Dr. Yekta Saraç
#İrfan Can Kahveci
#Ahmaud Arbery
#Gökova Körfezi
#ramazan kumanyası
#marmara
#dere yatağı
#Doğu Akdeniz
#Portekiz
#f-15
#Bakan Hulusi Akar
#kargo
#AFRICOM
#saadet partisi
#esnaf
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