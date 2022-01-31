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Esra Erol'a tepkiler çığ gibi büyüyor!

Genel 31.01.2022, 13:20
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi büyüyor!
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Esra Erol'un 18 yaşındaki Elif Yıldırım’ı azarlayarak yayına çıkmamasına kızması sosyal medyada günlerdir güncelliğini koruyarak konuşulmaya devam ediliyor.