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3. Sayfa
Röportaj
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi büyüyor!
Genel
31.01.2022, 13:20
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Esra Erol'un 18 yaşındaki Elif Yıldırım’ı azarlayarak yayına çıkmamasına kızması sosyal medyada günlerdir güncelliğini koruyarak konuşulmaya devam ediliyor.
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#Galata Kulesi
#Kızılay
#polis
#Gezi
#dolar-Euro
#Halka izle
#abd
#Naksan Plastik
#Can Bonomo
#Enosis
#uçuş
#Resmi Gazete
#Sağlık Bakanlığı
#Ünal Dinar
#Kadın cinayeti
#düzensiz göçmen
#Twitter
#Halk
#karadeniz
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