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Eski milli futbolcu Tümer Metin'in acı günü!

Spor 19.07.2022, 11:53
Eski milli futbolcu Tümer Metin'in acı günü!
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TRT Spor yorumcusu ve eski milli futbolcu Tümer Metin, babası Ali Metin'in babası yaşamını yitirdi.