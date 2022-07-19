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3. Sayfa
Röportaj
Eski milli futbolcu Tümer Metin'in acı günü!
Spor
19.07.2022, 11:53
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TRT Spor yorumcusu ve eski milli futbolcu Tümer Metin, babası Ali Metin'in babası yaşamını yitirdi.
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#vefat
#Gomis
#savaş
#Tevfik Göksu
#GSK
#Korgeneral
#Sayıştay
#uzay
#emisyon
#Uluslararası Emmy Ödülleri
#Buzlanma
#mustafa tuna
#TÜVASAŞ
#Freiburg
#sivas
#ekonomi
#Kuzey Irak
#Trabzonspor
#çevre
#Hindistan
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