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Eski milli futbolcu hayatını kaybetti

Genel 03.03.2022, 11:21
Eski milli futbolcu hayatını kaybetti
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Bir sezonda 34 gol atarak (1962-1963 sezonu) en çok skor üreten Beşiktaşlı eski milli futbolcu Şenol Birol yaşamını yitirdi.