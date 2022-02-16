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3. Sayfa
Röportaj
Eski manken hayatını kaybetti
Genel
16.02.2022, 12:26
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Gazeteci Burhan Akdağ, eski manken Firdevs Alkan'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.
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#fetani battal
#soğuk
#denetim
#Partick Shanahan
#Yeşilçama Gönül Verenler Derneği
#yekta saraç
#Fransa Dışişleri Bakanı
#Tottenham
#ölüm
#Dolar
#vaka
#içişleri bakanlığı
#İdam
#Guangzhou Evergrande
#uyuşturucu
#kontenjan
#aday kadro
#TOGG
#sayaç
#tutuklama
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