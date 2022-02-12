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Eski Manchester United'lı Fenerbahçe'ye doğru!

Spor 12.02.2022, 14:10
Eski Manchester United'lı Fenerbahçe'ye doğru!
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Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Adnan Januzaj ismi geldi.