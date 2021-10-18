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Eski futbolcu Emre Aşık kaza geçirdi

Genel 18.10.2021, 10:22
Eski futbolcu Emre Aşık kaza geçirdi
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Son yıllarda Yağmur Sarnıç'la olaylı bir boşanma süreciyle gündemden düşmeyen Emre Aşık, motosikletiyle bir otomobile çarparak kaza yaptı.