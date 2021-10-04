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Eski Fenerbahçeli atmaya devam ediyor

Spor 04.10.2021, 20:08
Eski Fenerbahçeli atmaya devam ediyor
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Fenerbahçe'de bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen İsviçreli futbolcu Michael Frey gittiği takımlarda gollerini sıralamaya devam ediyor.