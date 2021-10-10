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Eski Beşiktaşlı ara transfer döneminde Galatasaray'da

Spor 10.10.2021, 19:58
Eski Beşiktaşlı ara transfer döneminde Galatasaray'da
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Galatasaray, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Mısırlı futbolcu Elneny ile temaslarını artırdı.