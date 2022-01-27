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Eşini kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri yürek burktu

Genel 27.01.2022, 13:04
Eşini kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri yürek burktu
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Ünlü sunucu Ece Erken'in 42 yaşındaki eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde bir balıkçıda silahlı saldırıya uğradı.