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Eşini kaybeden Ece Erken günler sonra ilk kez görüntülendi

Genel 25.02.2022, 09:17
Eşini kaybeden Ece Erken günler sonra ilk kez görüntülendi
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Silahlı saldırı sonucu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden ünlü sunucu Ece Erken, önceki gün bir AVM'de kameralara takıldı.