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Eşini kaybeden Ece Erken'den üzücü haber!

Genel 15.02.2022, 13:01
Eşini kaybeden Ece Erken'den üzücü haber!
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Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası zor günler geçiren sunucu Ece Erken, eşinin mezarını ziyaret etti.