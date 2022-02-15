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3. Sayfa
Röportaj
Eşini kaybeden Ece Erken'den üzücü haber!
Genel
15.02.2022, 13:01
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Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası zor günler geçiren sunucu Ece Erken, eşinin mezarını ziyaret etti.
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#kumpas
#NI
#konuşma
#yekta saraç
#BIO Türkiye Ödül Töreni
#tutuklama
#F-22
#Partick Shanahan
#Guangzhou Evergrande
#soma
#tahmin
#Gazze
#BM Libya Özel Temsilciliği
#Güney Gaz Koridoru
#elektrik tarifeleri
#aday kadro
#Tottenham
#Fransa Dışişleri Bakanı
#Yakalandı
#Şeyma Güngör
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