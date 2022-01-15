Cüneyt Kaşeler

Fenerbahçe'de İsmail Kartal kendi ifadesi ile sadece iki antrenmanla bu karşılaşmaya çıktı. Fenerbahçe'de hasta ve sakat oyuncu sayısı bir hayli fazlaydı maç öncesi. Üstüne bir de futbolu unutanlar olunca izlemesi azap haline gelen bir takım vardı sahada. İrfan ve Mesut aynı anda bundan sonra kolay kolay sahada olmaz diye düşünüyorum. İlk yarıda rakip kaleye sıfır şut atan, gol beklentisi sıfır olan bir takımı Ali Koç'un görüştüğü teknik direktörler izlediyse ne düşünmüştür merak ediyorum. Bu takımdan seneye kalmasını isteyecekleri oyuncu sayısı beş var mıdır? Keşke imkan olsa da öğrensek. "Fenerbahçe üçlü oynamaz" diye diye ortalığı yıkanlar nerede acaba? Vitor Pereira'nın oynattığı futbol ve Trabzonspor maçına kadar aldığı puanlar anormaliymiş. Bu takımdan verim aldığı, her oyuncunun verimini yükselttiği için hatalıymış hoca. Ya da ne sisteme uyum sağlayan ne de kendini geliştirmeyen oyuncuları kenarda tuttuğu için de hatalıymış Pereira. Trabzonspor maçından sonra psikolojiyi yönetemeyen ve Galatasaray maçı öncesi de fiilen olmasa da kamuoyu nezdinde hocayı yollayan yönetim ne düşünüyor acaba? Pereira'nın istediği ve yapmadıkları takviyelere rağmen takımdan verim alan hocaya destek olup devre arasında istediği takviyeler yapılsa, istemediği oyuncularla yollar ayrılsa bu sene şampiyonluk gelmese de önümüzdeki seneler için bir iskelet kurulabilirdi. Şu an elde ikinci dünya savaşı sonrası savaşı kaybetmiş Almanya var. Eldeki bu enkazı kim kaldıracak onu da bilemiyoruz. Neden Vitor Pereira sonrası hemen getirilmediği neden şimdi geldiğini kimsenin bilmediği İsmail Kartal'dan bunu beklemek haksızlık olur. Eldeki oyuncuların gerek ruhen gerekse fiziken sahada olmadığı net. Fenerbahçeli oyuncular Pereira sonrası fiziken de geriye gitmiş. Ali Koç yönetiminde dördüncü sezon da böylece bitti. Fenerbahçe'nin bu noktadan sonra tek hedefi ZTK olabilir. Bu oyun ile orada da Fenerbahçe sonuca gidebilir mi hiç sanmıyorum.Fenerbahçe ile ilgili saha içi konuşmak artık vakit kaybı ama bu takım bu kadro yapısı ile ancak üçlü savunma ve ona göre kurgulanan hücum oynar. İsmail hoca yarın o sisteme dönerse bu kadar zamanı neden kaybetti diye sorulmaz mı? "Mesut ile İrfan sahada aynı anda olmaz" dedim. Bence Mesut kalır İrfan olmaz.

Sayın Ali Koç "Teknik direktör arayışı bir iki hafta daha sürebilir" demişti. İsmail Kartal geldi bu cümleden hemen sonra. Şimdi ne kadar sürecek acaba? Bir organizasyonun başarısı da başarısızlığı da yönetimlerin payına yazılır. Fenerbahçe'de tüm bu başarısızlık da yönetimindir. Oyuncu ya da hocalar üzerinden konuşmak vakit kaybı. Bugüne kadar bir tane sportif kararı dahi doğru veremeyen bir yönetim bundan sonra bu kararı verebilir mi? Eldeki verilere göre cevap hayır. Bence teknik direktör aramak yerine bu yönetim bu konuyu düşünse daha faydalı olur. İsmail hoca sene sonuna kadar takımı götürür, sonrasına ise üyeler karar verir.

Yazının başlığındaki parçayı Grup Abdal çok güzel söylüyor. Tavsiye ederim, sözlerin bu kısmı da Fenerbahçe taraftarına yazılmış sanırım.

"Ervahı Ezelden levhi kalemden, levhi kalemden

Bu benim bahtımı kara yazmışlar

Bilirim güldürmez devri alemden

Birgünümüzü yüz bin zara yazmışlar"