banner38

Erman Toroğlu'dan Galatasaraylı 2 yıldıza şok sözler!

Spor 15.03.2022, 16:05
Erman Toroğlu'dan Galatasaraylı 2 yıldıza şok sözler!
1/8

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı mağlup etti.