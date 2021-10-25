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Erkan Tan kötü haberi duyurdu

Genel 25.10.2021, 19:10
Erkan Tan kötü haberi duyurdu
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Başarılı haber sunucusu Erkan Tan, sosyal medya hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Tan, bu nedenle ekrana bir süre ara verdiğini söyledi.