Ergin Ataman: Çocuklar neden maça gelemiyor?

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Anadolu Efes’i tarihinde ilk kez Euroleague Şampiyonu yapan ve bunun yanı sıra daha önceki kariyerinde Siena, Beşiktaş ve Galatasaray ’la da Avrupa şampiyonlukları yaşayan Türkiye’nin son yıllardaki en başarılı coachu Ergin Ataman...