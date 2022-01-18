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EPDK elektrikte kademeli fiyat tarifesini açıkladı

Genel 18.01.2022, 12:11
EPDK elektrikte kademeli fiyat tarifesini açıkladı
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun kararı kapsamında tüm mesken tek zamanlı alçak gerilim aboneliklerinde 1 Ocak 2022 itibarıyla kademeli tarife uygulamasına geçildi.