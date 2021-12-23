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Engin Altan Düzyatan kötü haberi sosyal medyadan verdi
Genel
23.12.2021, 13:40
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Diriliş Ertuğrul, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Koçum Benim ve Yol Ayrımı gibi sevilen projelerden tanıdığımız Engin Altan Düzyatan, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
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#vefat
#İstanbul
#metin yener
#çökme
#molotoflu saldırı
#Buzlanma
#Bayraktar TB2S
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