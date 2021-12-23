banner38

Engin Altan Düzyatan kötü haberi sosyal medyadan verdi

Genel 23.12.2021, 13:40
Engin Altan Düzyatan kötü haberi sosyal medyadan verdi
1/6

Diriliş Ertuğrul, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, Koçum Benim ve Yol Ayrımı gibi sevilen projelerden tanıdığımız Engin Altan Düzyatan, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu.