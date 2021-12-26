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3. Sayfa
Röportaj
En iyi 100 futbolcu listesinde tek Türk
Spor
26.12.2021, 15:11
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Kariyerini Fransız ekibi Lille'de sürdüren milli oyuncu Burak Yılmaz, 2021'in en iyi futbolcuları arasında gösterildi.
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#çevre
#İbrahim Demirci
#cenaze
#suç örgütü
#insight
#Barboza
#prim
#yekta saraç
#yapı
#32 mutasyonlu varyant
#Dolar
#3500 TL
#Diagne
#Osman Bey
#İlker Aksum
#Jack Dorsey
#braj
#Tevfik Göksu
#forma
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