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En iyi 100 futbolcu listesinde tek Türk

Spor 26.12.2021, 15:11
En iyi 100 futbolcu listesinde tek Türk
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Kariyerini Fransız ekibi Lille'de sürdüren milli oyuncu Burak Yılmaz, 2021'in en iyi futbolcuları arasında gösterildi.