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En başarılı bakanlar anketinin sonucu açıklandı

Genel 30.07.2022, 10:57
En başarılı bakanlar anketinin sonucu açıklandı
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En başarılı bakanlar anketinin sonucu belli oldu
ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından yapılan en başarılı bakanlar araştırmasının sonucu açıklandı.