banner38

Emre Belözoğlu'nun ayrılma nedenini Acun Ilıcalı ilk kez açıkladı!

Spor 14.01.2022, 13:54
Emre Belözoğlu'nun ayrılma nedenini Acun Ilıcalı ilk kez açıkladı!
1/18

Hull City'yi devralan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Ali Koç hakkında flaş değerlendirmelerde bulunurken Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'den ayrılma nedenini açıkladı. İşte detaylar...