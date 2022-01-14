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3. Sayfa
Röportaj
Emre Belözoğlu'nun ayrılma nedenini Acun Ilıcalı ilk kez açıkladı!
Spor
14.01.2022, 13:54
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Hull City'yi devralan Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Ali Koç hakkında flaş değerlendirmelerde bulunurken Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'den ayrılma nedenini açıkladı. İşte detaylar...
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#futbol
#kuş türü
#Fatih
#İyi Parti
#Khodro Company
#Memura zam
#Palamut
#TL dönüşümüne vergi istisnası
#hasat
#emre belözoğlu
#Trakya
#damga
#Rehine
#oparasyon
#182
#cezeri
#TV8
#mahkum
#cinayet
#DMD
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