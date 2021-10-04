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Emre Belözoğlu imzayı atıp hedefi açıkladı

Spor 04.10.2021, 17:04
Emre Belözoğlu imzayı atıp hedefi açıkladı
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Başakşehir Kulübü ile sözleşme imzalayan teknik direktör Emre Belözoğlu, "Takımımı pozitif ve ofansif oynatmak istiyorum" dedi.