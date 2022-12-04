Zonguldak'ta "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutların kuraları çekiliyor
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, Zonguldak'ta inşa edilecek 1650 TOKİ konutunun hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimine başlandı.
Emlak 04.12.2022, 14:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ülke genelinde başlatılan proje doğrultusunda, TOKİ tarafından Zonguldak'ta 1650 sosyal konut inşa edilecek.
Bu kapsamda hak sahiplerinin belirlenmesi için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, kura çekimi töreni düzenlendi.
Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kura çekimine başlandı.
Kurada, başvuru numaraları çıkan hak sahiplerinin isimleri okunup, dijital ekrana yansıtıldı.
Ev sahibi olma hayali kuran çok sayıda vatandaşın katıldığı kura çekimine, yarın devam edilecek.
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