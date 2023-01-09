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‘Yeni Evim’ projesi Türkiye’yi %0,7 büyütecek

Orta gelirliler için 16 Ocak’ta başlayacak “Yeni Evim” kampanyasıyla 600 milyar liralık bir katma değer oluşacak. % 0,69 faiz ve 15 yıl vadeyle satılacak 100 bin konut 250 alt sektöre hareketlilik getirecek. Kampanyanın tek başına Türkiye ekonomisinin büyümesine yıllık %0,7 katkı sağlaması bekleniyor.

Emlak 09.01.2023, 10:55
‘Yeni Evim’ projesi Türkiye’yi %0,7 büyütecek

Hükümet dar gelirli için ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ ardından orta gelirliler için ‘Yeni Evim’ kampanyalarını açıkladı. 16 Ocak’ta başvuruların alınacağı Yeni Evim kampanyasıyla birlikte 100 bin sıfır konut almak isteyen vatandaşlara verilecek kredide vade 15 yıl olacak ve faiz oranı yüzde 0,69'dan başlayacak. Kampanya ile yaklaşık 600 milyar liralık katma değer oluşacak. ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ ve Yeni Evik’in ekonomiye katkısı 1.5 trilyon TL’yi bulacak. Finansal strateji uzmanı Mustafa Aşkın, orta gelirliye konut finansmanı projesinin Türkiye’nin büyümesine katkı sağlayacağını ifade etti. Aşkın şunları söyledi: “İnşaat sektörünün çarpan denen bir etkisi var. Ekonomik anlamda farklı sektörleri etkileyen inşaat sektörü, 250 kadar alt sektörü hareketlendirecek. Bu da ekonomik büyümeye katkı sağlayacak. Yeni Evim tek başına Türkiye ekonomisine yıllık yüzde 0,7 gibi bir büyüme sağlayabilir. Verilen rakamlar ve öngörüler tutar ise Türkiye’nin ekonomik büyümesinde pozitif etkileri uzun vadeli olacaktır.”

FİYATLARDA YATAY SEYİR

Proje kapsamında müteahhitlere verilecek 25 milyar TL’lik desteğin de sektörün son dönemlerde yaşadığı nakit dengesizliğine merhem olacağının da altını çizen Aşkın ayrıca, “Çelikçinin, betoncunun ve işçinin parasını ödeyememekten çekinen müteahhit bu destekle birlikte arzı artırmak için kollarını sıvayacaktır. Ayrıca enflasyon nedeniyle son dönemlerde hızlı yükselen, orta ve üst gelirliye hitap eden konut fiyatları uzun bir süre yatay seyredecek” şeklinde konuştu.

İNŞAAT GÜVENLE BÜYÜYECEK

Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık da kampanyanın 2022 yılında daralan inşaat sektörünü yeniden ayağa kaldıracağını söyledi. Işık, “Proje herkes için iyi sonuçları verecek. Konutun bir tarafında iki büyük bakanlık ve diğer tarafında anlaşmaları yapacak firmalar var. Güven dolu bir ortam olacağı için herkes bu projeye iştirak edecektir. Bu sayede iki proje başta hazır beton ve çimento olmak üzere bütün sektörlerdeki büyümeyi hızlandırır” dedi.

İKİNCİ EL KONUTU KAPSARSA ÇARPAN ETKİSİ BÜYÜK OLUR

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, orta gelirliye destek projesinin piyasayı hareketlendireceğini ve emlakçıların işlerini biraz da olsa hızlandıracağını kaydetti. Taylan, “Sıfır konutları müteahhitler genelde kendisi satıyor, ancak emlakçılara az da olsa iş düşebiliyor. Ayrıca ikinci el konutlar için bir finansman kaynağı oluşturulur ise hem faydalanacak sektörlerin hacmi artar hem de emlak sektörünün satışları 2’nci el konut sayesinde hızlanır” dedi.

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