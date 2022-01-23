banner38

Yatırım yapmak isteyenlerin ilk tercihi gayrimenkul

Ekonominin lokomotifi konumunda bulunan gayrimenkul sektörü yatırım yapmak isteyenlerin her zaman birinci tercihi oluyor.

Emlak 23.01.2022, 16:52
Yatırım yapmak isteyenlerin ilk tercihi gayrimenkul

Ekonominin lokomotifi konumunda bulunan gayrimenkul sektörü büyümesini sürdürüyor. 2021 yılını 1,5 milyona yakın satış rakamı ile kapatan sektör, yatırım yapmak isteyenlerin de ilk tercihi oluyor.

Sektör temsilcileri pandemi ve ekonomik dalgalanma sürecinde yatırımcıların konut sektörüne olan ilgisinin arttığını belirtiyor. Sektörde inşaat maliyetlerinin artması ile önümüzdeki dönemde konut fiyatlarının yükseleceği beklentisi hakim. Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Türkiye'de yatırım aracı olarak dolara ilginin olduğunu, ancak gayrimenkulün önüne geçemediğini söyledi. Gayrimenkulün her zaman yatırımcısının yüzünü güldürdüğünü ifade eden Çetinsaya "Örnek verecek olursak geçmiş yıllara yönelik TÜİK verilerini incelediğimizde 250 alt sektörü içinde barındıran inşaat sektöründeki emtia fiyatlarının özellikle son dönemde dolardan daha hızlı bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. Bu veriler bize emtia oranlarının dövizden daha çok arttığını, gayrimenkulün getirisinin ise hem emtia, hem de dolardan daha çok yüksek prim yaptığını göstermektedir. Uzun dönemde her daim en çok konutun kazandırdığını, başta dolar olmak üzere diğer yatırım araçlarının istenilen seviyede kazandırmadığını görebiliyoruz. Özetlersek, dün olduğu gibi bugün de gayrimenkul; dijital para, döviz, altın, borsa gibi yatırım araçlarının çok daha üstünde bir kazanç potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir" diye konuştu.

FİYATLARDA İVME OLACAK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan EgeYapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı "Dövizde ciddi hareketlenmeler olabilir, bu borsada da olabilir. Bunlar kısa dönemli yatırımlar için alternatif olabilir. Ancak güvenli bir yatırım isteyen tüketici için en doğru yatırım aracı gayrimenkul olur. Gayrimenkul nihayetinde elle tutulan bir ürün olduğu için bu ürünün bir maliyeti var. İnşaat maliyetlerine baktığımız zaman önümüzdeki dönemde fiyatlarda bir ivme olacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki yıllarda da gayrimenkul ve konut hayatımızın bir parçası olmaya devam edecek. Markalı konut üreticilerinin çoğu yeni projelerini hayata geçirmeye başladı" diye konuştu.

DOLARDAN DAHA KARLI

Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer ise "Gayrimenkul satın alan tüm müşterilerimiz çok büyük kazançlar elde etti, ek olarak kira getiri artısına da sahip oldular. Dolar aslında bir yatırım aracı değil, zaman zaman korunma amacıyla dolara giriş olabiliyor. Gayrimenkul yatırımının bir finansal koruma aracı olduğunu hep söylüyoruz. Artık finans piyasası da, hem ülkemizde hem de dünyada artık konut yatırımını tavsiye ediyor" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Türkiye 

#Gayrımenkul #Yatırım
Yorumlar (0)
banner35
2
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 22 43
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 22 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 19
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Tottenham 19 36
7. Arsenal 20 35
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 21 29
10. Aston Villa 21 26
11. Leicester City 19 25
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 21 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Real Sociedad 20 33
6. Villarreal 22 32
7. Barcelona 20 32
8. Rayo Vallecano 20 31
9. Valencia 22 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Celta Vigo 22 27
12. Espanyol 22 27
13. Osasuna 22 26
14. Granada 22 25
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 21 17
20. Levante 21 11